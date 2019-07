"Amigos do James" nasce após família almoçar sardinha e pão

Foi em 2018 que tudo começou, João Victor Medeiros dos Santos, de 35 anos, conhecido entre os amigos como James, viu que precisava fazer algo pelo próximo quando presenciou uma família com dinheiro contado para comprar o almoço: uma lata de sardinha e quatro pães.

James lembrou da infância dura que teve e decidiu, inicialmente, com a ajuda da sua esposa Patricia Pompeu Galhardo, de 28 anos, e mais três amigos que a partir dali iriam ajudar quem pudesse. Na ocasião da família, James lembra que conseguiu comprar um frango e ajudar.

E foi daquele momento e perdura até agora o grupo “Amigos do James”, que tem como principal objetivo proporcionar alegria, amor, carinho, diversão e esperança para comunidades carentes no município de Campo Grande.

O #AmigosDoJames é composto por mais de 100 voluntários, entre eles, barbeiros, empresários, pedreiros, vendedores, bancários, lava jato, telefonista, médicos, veterinários e muitos outros, que contribuem de alguma forma.

O grupo realiza eventos solidários e já atendeu mais de 1500 crianças em comunidades carentes, como a comunidade Cidade de Deus, Lageado, Pênfigo, Asilo São João Bosco, Cotolengo.

Em parceria com o empresário Valter Júnior, dono da Hookah Star Lounge, quatro vezes ao ano o valor pago para entrar na casa é revertido para ajudar o grupo.

No domingo (14), o grupo realizará na comunidade da Mandela um avento que atenderá 160 crianças e mães com crianças de colo. O objetivo do projeto é contribuir para um dia domingo diferente.

Se você se interessou pelo grupo e quer fazer parte ajudando, é só acessar o perfil no Instagram ou chamar o João no WhatsApp (67) 8441-2979.

O Amigos do James acredita que sozinhos eles podem chegar mais rápido, mas juntos chegarão mais longe.

Deixe seu Comentário

Leia Também