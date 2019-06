Rapel solidário arrecadará recursos em prol do Pedrinho

A Vertical Rapel Turismo e Aventura realizará, no dia 20 de junho, o rapel solidário em prol do Pedrinho, que teve 80% do corpo queimado no início do ano. Todo o recurso arrecado será destinado aos responsáveis pela criança.

Pedrinho, que é autista, está internado na Santa Casa desde janeiro, quando teve o corpo queimado em um incêndio em sua casa. Ele e os familiares precisam de doações, como alimentos e ajuda na construção da residência, que ficou completamente destruída.

O rapel, no valor de R$ 70, será na Cachoeira do Inferninho, às 13h30, em Campo Grande, e tem o limite de 40 participantes. O ponto de encontro será no Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), mas não está incluso o transporte até o local.

Em conversa com o JD1 Notícias, o instrutor Gilberto Gomes disse que a empresa se sensibilizou com o caso. “A nossa intenção para fazer esse rapel é para que todo o dinheiro arrecadado seja repassado para o responsável, que é o pai dele, a mãe dele, para poder ajudar, fazer compra, poder ajudar para comprar material de construção, roupas.”

Para mais informações do rapel, inscrição e o pagamento, basta entrar no site .

Nas redes sociais da empresa, também há informações de como ajudar a participar do evento. Clique aqui e saiba mais .

O incêndio

Zulema Pereira da Silva, 62 anos, perdeu tudo em um incêndio, no dia 4 de janeiro, na capital. A casa, que tinha 25 anos de construção e ficava no bairro Polonês, ficou totalmente destruída pelas chamas.

As chamas deixaram em estado grave o menino de oito anos que foi internada na Santa Casa com 85% do corpo queimado. Ele foi socorrido por um vizinho que, ao ouvir seus gritos pulou o muro e retirou o menino da casa. De acordo com a Santa Casa, ele permanece sedado e entubado aos cuidado do pai.

Sem renda fixa, os pais da criança precisam de doações para reconstruir a casa que abrigava a família, Zulema Pereira, seu esposo Reginaldo, os dois filhos adotivos e dois sobrinhos.

Para ajudar a família, ligue nos números (67) 9 9870-5121 e (67) 9 8194-9923.

