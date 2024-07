Ministério de Gestão autoriza concurso com 180 vagas para o ICMBio

Por meio de portaria publicada no diário oficial da União desta quarta-feira (3), ministra da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos, Esther Dweck, autorizou a realização do novo concurso ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).

Como havia sido antecipado em 5 de junho, pela Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, serão 120 vagas para analista administrativo e 60 para analista ambiental, totalizando 180 vagas com exigência de nível superior, com remuneração inicial de R$ 11.789,43, já considerando benefícios.

A publicação do edital deve ocorrer dentro de um limite de seis meses, ou seja, até 3 de janeiro e a aplicação das provas deve ocorrer dentro de um prazo de dois meses após a publicação do edital de abertura de inscrições.

