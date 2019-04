Ministério Público doa veículo para reforçar frota da Fertel

O procurador-geral do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS), Paulo Passos, entregou ao presidente da Fundação Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul (Fertel), Bosco Martins, um automóvel Hyundai Tucson para reforçar a frota para reforçar a frota das empresas de comunicação estatal.

O veículo, que integrava a frota do MP-MS, agora será utilizado no deslocamento de equipes e outras atividades operacionais da TVE Cultura, da Educativa 104.7 FM e do Portal da Educativa.

Para Bosco Martins, Paulo Passos tem se mostrado uma pessoa sensível quanto às necessidades da Fertel, ao mesmo tempo em que reconhece a importância da comunicação pública para divulgar a intensa atuação de nosso Ministério Público. “Essa relação tem sido muito positiva para o MP-MS e para a fundação e, sem dúvida, continuará a render frutos”, afirmou.

Em 24 de janeiro deste ano, Passos, durante a participação em gravação do MP na TV, programa produzido pelo Ministério Público do Estado e que vai ao ar na TVE Cultura, avaliou com Bosco outras possibilidades de trabalho conjunto entre as instituições.

As parcerias garantem ao MP-MS a exposição de seu trabalho pela Fertel, pela TVE Cultura, Portal da Educativa e também na Educativa 104.7 FM, e em troca o Ministério Público realizou doações para apoiar a produção das emissoras públicas, como equipamentos especiais de iluminação, mobiliário e itens de informática.

Deixe seu Comentário

Leia Também