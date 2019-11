Mobilização para empresários sobre o programa Procon Legal, Comércio Legal

Saiba Mais Geral Procon autua agências do Itaú e Caixa por irregularidades recorrentes

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), órgão integrante da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), em parceria com o Sebrae/MS, Câmara de Dirigentes, Lojistas (CDL) e Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande (Sindivarejo), realizou uma ação na manhã desta terça-feira (5), no sentido de demonstrar as vantagens das empresas se cadastrarem no programa Procon Legal, Comércio Legal.

A equipe responsável pela mobilização visitou cerca de 70 locais na avenida dos Cafezais, rua Catiguá e transversais onde visivelmente a maioria dos comerciantes desconheciam as mais simples obrigações próprias à suas atividades ao ponto de vários deles receberem as equipes com algumas reservas mas, ao tomarem conhecimento da motivação das visitas, agradecerem e se declararem satisfeitos por saber que o Procon Estadual não age somente para punir.

Participando também da ação o superintendente do órgão estadual de defesa do consumidor, Marcelo Salomão, que se declarou surpreso com a boa receptividade dos pequenos e médios empresários da região, que entenderam a necessidade de desenvolver atividades em conjunto com o que estabelece a legislação e, assim, além de evitar contrariedade têm a oportunidade de conquistar o maior número de clientes.

