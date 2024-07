Morre aos 30 anos o ator Mike Heslin, de 'Lioness'

O ator Michael Heslin – também chamado de Mike Heslin -, conhecido por dar vida ao personagem Polo na série de espionagem "Lioness", de 2023, morreu na última terça-feira (2), aos 30 anos, após passar uma semana no hospital devido a um problema cardíaco.

Ele também ganhou destaque nas séries The Influencers, de 2020, e The Holiday Proposal Plan, de 2023.

O marido do ator, Nicolas James Wilson, popularmente conhecido pelo nome Scott Dynamo, confirmou a morte de Mike em publicação feita nas redes sociais nesta sexta-feira (5). Segundo Scott, os "médicos não têm explicação para o que aconteceu" com Mike, já que ele "era jovem e tinha saúde perfeita".

Confira o comunicado de Scott na integra:

Em 2 de julho, meu marido, melhor amigo e alma gêmea, Mike Heslin, faleceu por um problema cardíaco inesperado após uma semana de longa batalha no hospital. Michael era jovem, tinha saúde perfeita, e os médicos não têm explicação para o que aconteceu.

Michael era brilhante, altruísta, talentoso e um anjo da guarda da vida real. Ele cuidou de mim sozinho durante diversas batalhas contra o câncer. Ele era a primeira pessoa que todo mundo queria ligar para compartilhar boas notícias, e ele era a pessoa perfeita para ligar se eles precisassem de um ombro para desabafar ou receber um bom conselho. Ele realmente era o homem mais doce, cuidadoso e amável na Terra, e ele trazia à tona o que há de melhor em todos que tinham o prazer de cruzar com ele. Ele vivia com tanta facilidade e confiança, e fazia com que todos ao seu redor se transformassem em suas melhores versões.

Não importava quão difíceis as coisas ficassem, nós sabíamos que não havia nada que não pudéssemos superar com o Mike do nosso lado.

Michael, conhecer você foi a melhor coisa que já aconteceu comigo. Você é meu mundo. Você é tudo para mim. Quando eu senti que você respirou pela última vez, meu coração se partiu em milhões de pedaços. Se eu tivesse o poder de trocar de lugar com você, eu faria isso em um instante. Mas eu vou viver um dia de cada vez como você sempre me dizia para fazer, e vou viver todo dia em sua homenagem.

