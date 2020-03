Morte de Lanzarini causa “dança das cadeiras” e Rudel volta para o Detran

A morte do assessor especial no Escritório de Gestão Política de Mato Grosso do Sul, Dirceu Lanzarini, ocasionou uma verdadeira “dança das cadeiras” no Executivo Estadual e o cargo vago será ocupado pelo atual diretor-presidente do Detran-MS, Luiz Rocha.

Quem assume o lugar de Rocha no Detran, a partir da próxima segunda-feira (9), é o diretor-presidente da MSGás, Rudel Espíndola Trindade Junior, 62 anos. Na MSGÁS, a presidência deverá ficar a cargo de Rui Pires dos Santos, atual diretor de Administração e Finanças, mas o nome ainda precisará ser aprovado pelo Conselho Deliberativo da empresa estatal.

Novo diretor do Detran

Rudel volta a comandar o Detran na próxima segunda. Entre os anos de 1995 e 1998, ele esteve a frente do departamento e, em conversa com o JD1 Notícias, lembrou-se dos prêmios que sua gestão ganhou na área de segurança no trânsito.

O novo presidente do Detran acrescenta que sai da MSGás com grande aprendizado. “É uma empresa que tem uma estrutura de gestão muito eficiente, e se torna uma escola de gestão, para que passa por lá. Uma empresa de altíssimo nível com profissionais extremamente capacitados”, afirmou.

Mato Grosso do Sul possiu 1,6 milhão de veículos e 1,1 milhão de condutores habilitados e o desafio proposto pelo governador Reinaldo Azambuja a Rudel é de buscar a excelência no atendimento, com foco na digitalização dos serviços. “Outro foco será melhorar a infraestrutura do próprio Detran, com mais postos de atendimento na capital e no interior, além de um empenho forte na colaboração com os municípios para garantir segurança no trânsito e redução de acidentes”, disse Rudel Trindade.

Trajetória

Natural de Aquidauana, Rudel é engenheiro civil com ênfase em Transporte, tem mestrado e doutorado em Engenharia de Transporte pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Na área, já foi diretor-presidente do Detran (1995-1998) e da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) durante o segundo mandato do prefeito Nelsinho Trad (2009-2012).

