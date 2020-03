Leilão do Detran-MS terá lances a partir de R$ 500

O próximo leilão da Operação Limpa Pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) começará nesta quinta-feira (5), em Campo Grande, com lances a partir de R$ 500.

Os lances serão realizados de forma online até às 15h do dia 19 de março. Estarão disponíveis 157 veículos que poderão ser visitados entre os dias 3 e 10 de fevereiro na leiloeira em Campo Grande.

Entre os veículos, 150 motocicletas e 02 automóveis estarão no pátio da leiloeira, localizada na Avenida Três Barras, 5003, Jardim Nossa Senhora Perpétuo Socorro, das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

O coordenador da Comissão de Leilão do Detrans-MS, Diego Fernando Arruda Soares, ressalta que o veículo passa por um processo de desembaraço cadastral antes da transferência.

“O veículo é entregue para o arrematante após o prazo previsto em edital mas se estiver com algum débito em outros órgãos, é necessário passar para o processo de desembaraço antes da transferência”, explica o coordenador.

Para efetuar o lance online, os interessados deverão acessar o site: www.vialeiloes.com.br e fazer o seu cadastro, de forma gratuita, lá também será fornecido orientações quanto à remessa dos documentos exigidos e os veículos disponíveis.

O edital com as informações foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) pode ser acessado clicando aqui .

