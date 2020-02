Detranzinho habilita estagiários para atendimentos em março

Estagiários do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) que fazem parte do Detranzinho passaram por uma capacitação durante esta semana. O objetivo é que elem atendam juntamente com a equipe técnica, os alunos que estão inseridos no programa, através da ludicidade.

De acordo com a diretora de Educação para o Trânsito, Elijane Coelho, essa preparação é de extrema importância. “Os estagiários aprendem na prática como é realizado o trabalho da equipe e isso é muito importante para que para que possam preparar os alunos para um trânsito seguro”, comenta.

Com informações sobre o trânsito através de brincadeiras, somente no ano passado o Detranzinho atendeu mais de 9 mil alunos no programa.

Para Edna Maria de Souza, a coordenadora do Detranzinho, o objetivo da capacitação dos estagiários é passar orientações, informações sobre o desenvolvimento dos conteúdos: trânsito, meio ambiente, cidadania, entre outros. “Treiná-los para o atendimento dos estudantes do 1° ao 5° ano, do Ensino Fundamental das Escolas Públicas e Privadas, que se inscreveram para participar do Programa em 2020′”, comenta.

Edna ressalta que esse momento de aprendizagem é imprescindível para o conhecimento e experiência e para que possam repassar as orientações das atividades a serem desenvolvidas pelos alunos no decorrer do ano.

O Detranzinho já tem 20 anos de história, iniciando as atividades e atendimento em 27 de maio de 1999. O Programa tem como objetivo promover o desenvolvimento do Programa de Educação e Ensino para o Trânsito do Detran-MS, motivando as escolas por meio dos professores e estudantes a participarem, inclusive do Concurso, que orienta o desenvolvimento dos conteúdos e das atividades sobre o tema trânsito, segurança e prevenção de acidentes com pedestres, ciclistas, passageiros, meio ambiente, travessia segura, dispositivos de retenção, regras de circulação, visando integrá-los no contexto trânsito.

