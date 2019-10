MS recebe novo modelo de loja da Centauro

Considerado um dos principais centros de compras de Campo Grande, o Shopping Bosque dos Ipês recebe a partir desta terça-feira (22), o novo modelo de loja da Centauro. A unidade da chamada Geração Cinco (G5) é a primeira do Mato Grosso do Sul, e tem como objetivo privilegiar a jornada de experiências e oferecer serviços cada vez mais personalizados ao consumidor.

Com quase 800 m² e mais de 17 mil itens à venda, entre calçados, vestuário e acessórios, a nova unidade é a 30ª do país, e atuará como um hub de esportes, recebendo uma série de iniciativas em conjunto com marcas parceiras. O intuito é valorizar cada vez mais o relacionamento com todos os clientes e, principalmente, com a população local.

Por meio de experiências exclusivas e de tecnologias que vão surpreender os clientes, a maior rede multicanal de produtos esportivos da América Latina inova ao unir produto, informação e serviços em um único lugar. Provadores inteligentes, telas interativas, tablets que permitem acesso a uma infinidade de itens e até mesmo caixas móveis para evitar filas são algumas das novidades que vão tornar o atendimento ainda mais exclusivo e confortável.

Diferenciais da Centauro no Shopping Bosque dos Ipês

Provador Inteligente: nas novas lojas, a cabine permite que as peças escolhidas pelo cliente sejam identificadas e, por meio de uma tela, disponibiliza informações sobre os produtos. Com isso, a Centauro oferece ao consumidor a oportunidade de solicitar outro tamanho ou até mesmo receber recomendações de artigos similares sem sequer sair do provador.

Caixa Móvel: pegar fila na hora de pagar não é mais necessário, pois a equipe da Centauro está pronta para finalizar a compra dos clientes em qualquer lugar das novas lojas.

Clique e Retire: ao comprar um produto no site e optar por retirar o mesmo na loja, o cliente recebe um e-mail com um código e número do locker. O mesmo deverá ser usado para abrir o armário no qual estará guardada sua compra. Dessa forma, o consumidor retirará seu produto rapidamente na loja, evitando filas e economizando tempo.

Experiência de Calçados: tornando a experimentação ainda mais real, os tênis poderão ser provados em uma esteira conectada a telas que simulam circuitos de corrida do mundo todo, permitindo ao cliente testar pisadas e encontrar o modelo ideal para sua atividade.

Futebol e Suplementos Do Seu Jeito: uma grande tela interativa, com foco em futebol, oferece a oportunidade de ouvir hinos e cantos de torcida do seu time favorito durante a navegação pelas opções de camisas. O mesmo acontece com os suplementos, que podem ser escolhidos de acordo com suas necessidades de treino.

Encomenda Express: totens com tablets permitem acesso a uma infinidade de itens, que podem ser solicitados para entrega em casa ou retirada em loja.

Do Seu Jeito: em um dos ambientes das novas lojas, a Centauro passa a oferecer mais opções de personalização, além da já tradicional estamparia de camisas de futebol, agora com a customização de chuteiras.

Área de Convívio: as novas lojas da Centauro atuarão como um hub de entretenimento, recebendo uma série de eventos em conjunto com marcas parceiras, além de realizar transmissão de jogos ao vivo, aulas, workshops, valorizando o relacionamento com todos os clientes e, principalmente, com a comunidade local.

Sobre a Centauro – Com mais de 35 anos no mercado, a Centauro é a maior rede multicanal de produtos esportivos da América Latina. A empresa conta hoje com mais de 190 lojas, espalhadas em mais de 20 estados brasileiros, além do e-commerce (www.centauro.com.br) e aplicativo exclusivo da rede (disponível para as plataformas iOS e Android). A companhia oferece serviços e experiências personalizadas para cada perfil de consumidor, auxiliando no processo de compra e democratizando a prática esportiva no país. Com um modelo multicanal, são os consumidores que determinam quando, onde e como querem provar, comprar e receber produtos. Com sede em São Paulo, a Centauro emprega mais de 6 mil colaboradores.

