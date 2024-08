MSGÁS financiará projetos sociais por meio de chamada pública

Depois de uma alta participação em 2023, a MSGÁS lançou edital de chamada pública para seleção de projetos sociais e espera repetir o feito para o financiamento dessas ações em 2024.

A Companhia já destinou R$ 2.094.270,00, que viabilizaram a realização de 11 projetos. Para 2024, as inscrições das propostas devem ser feitas entre 28 de agosto a 28 de setembro de 2024 através do formulário no link . A análise dos projetos será feita até 10 de outubro de 2024. Acesse o edital.

Para concorrer aos incentivos fiscais, as entidades, instituições e organizações sociais devem apresentar propostas que comprovem seu alcance e sejam capazes de promover a inclusão social por meio de atividades artísticos e culturais.

Segundo a presidente da MSGÁS, Cristiane Schimdt, diante do enfrentamento das mudanças climáticas, a Responsabilidade Social ganha maior destaque. "Esperamos que neste ano, as entidades sociais se inscrevam em nossa chamada e participem do processo seletivo. Os incentivos fiscais podem ajudar na construção de projetos visando o bem-estar das pessoas”, enfatiza.

Para o coordenador das ações do Programa de incentivos fiscais da MSGÁS, Paulo Antello, a expectativa é de ampliar a participação da Companhia em iniciativas de apoio e financiamento a programas que tenham impacto positivo para a comunidade. “Mais de 12 mil pessoas já foram alcançadas por projetos que tiveram recursos destinados por meio das leis de incentivo fiscal, resultado que vem a reforçar ainda mais o compromisso MSGÁS com a Responsabilidade Social”.

A inscrição no programa de incentivos é gratuita e não há limitação para apresentação de projetos, e deve ser feita exclusivamente pela internet, em endereço eletrônico disponibilizado pela Companhia. Os proponentes devem observar no edital os critérios e documentação necessária.

