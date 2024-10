MSGÁS seleciona seis entidades em programa de incentivos fiscais

O Comitê de Patrocínio da MSGÁS selecionou seis entidades socioassistenciais, culturais e de esportes para receberem recursos do programa de incentivos fiscais da companhia. Desde o lançamento do programa em 2020, já foram destinados mais de R$ 2 milhões a diversos projetos.

No total, 76 propostas participaram da Chamada Pública, com 59 indo para a fase de avaliação e apenas seis sendo selecionadas.

Serão beneficiados a Associação Asilo São João Bosco, Sirpha Lar do Idoso, Cotolengo Sul-Mato-Grossense, Instituto MS Mais Bonito, Obras Sociais Francisco Thiesen e Centro de Arte, Educação, Cultura, Social e Meio Ambiente Casa de Ensaio.

Os recursos destinados às entidades são repassados pela companhia por meio do Fundo Nacional, Estadual e Municipal do Idoso (CMI), Fundos do Direito da Criança e do Adolescente (CMDCA), Lei de Incentivo ao Esporte e Lei Rouanet/Incentivos Fiscais/Pronac.

Os valores serão liberados entre 15 e 31 de dezembro, porém, o montante destinado à cada instituição ainda não foi definido pela MSGÁS.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também