Mulher é presa ao ser flagrada com peixes protegidos por lei

Policiais Militares Ambientais (PMA) de Três Lagoas, que trabalhavam na "Operação Carnaval", realizavam fiscalização na rodovia BR-262, na divisa com o estado de São Paulo e abordaram na terça-feira (5) um veículo Toyota Hillux e encontraram pescado ilegal. Um peixe da espécie piracanjuba (espécie com pesca proibida), pesando 2,6 kg, que estava em uma caixa de isopor, com mais 2,4 kg de pescado de outras espécies na carroceria do veículo eram transportados pela turista, residente em Auriflama (SP). O pescado e o veículo foram apreendidos.



A infratora foi conduzida à delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, juntamente com o material apreendido, onde foi autuada em flagrante e saiu depois de pagar fiança. Ela responderá por crime ambiental de transporte de produto da pesca predatória. A pena é de um a três anos de prisão.

A infratora também foi autuada administrativamente e multada em R$ 5.100,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas, depois de periciado.

