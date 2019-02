Em operação da PMA, foram autuados três pessoas por crimes ambientais

Da redação com assessoria

Uma operação da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Três Lagoas, que teve início na última sexta-feira (15) e encerrou nesta segunda-feira (18) foram autuados três pessoas por crimes ambientais.

A equipe autuou um homem de 41 anos, na zona rural do município, por estar realizando uma obra de um Parque Aquático, adentrando em parte a área de matas ciliares (área protegida) da margem do rio Verde, ele foi notificado mas não apresentou a autorização ambiental.

O infrator mora em Araçatuba e foi autuado administrativamente por degradação de Área de Preservação e multado em R$ 3 mil. Ele poderá responder por crime ambiental com pena de um a três anos de detenção. Ainda foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.

Na cidade, a equipe, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente local, autuou um homem de 51 anos, que mora no bairro Santa Luzia, por maus-tratos a uma mula. Uma médica veterinária atestou que o animal estava ferido e em situação de maus-tratos. O infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 500,00. Ele também responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais. A pena é de três meses a um ano de detenção.

No município de Selvíria, os policiais autuaram uma mulher de 29 anos, por criação de uma ave da espécie papagaio sem autorização do órgão ambiental. A infratora descumpria ordem judicial de devolução do animal. A ave foi apreendida.

Ela responderá pelo crime ambiental de manter animal silvestre em cativeiro sem autorização. A pena para este crime é de seis meses a um ano de detenção e também foi multada administrativamente em R$ 5 mil. A ave será encaminhada ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).

