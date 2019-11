Mulher encontra bebê abandonado em cemitério

Marya Eduarda Lobo com informações do site imirante

Um recém-nascido foi encontrado por uma mulher, na manhã do último domingo (3), no município de Arame, no estado do Maranhão. O menino de poucos dias de vida chorava dentro de uma caixa de papelão.

A mulher resolveu procurar o bebê e achou-o no cemitério, em seguida, o levou para o hospital da cidade. Ela encontrou a criança e se dispôs a adota-lá.

O pequeno garoto não apresentava nenhum ferimento mas recebeu os cuidados médicos necessários. Agora, a família do bebê está sendo procurada, e o responsável deve responder por abandono de incapaz.

