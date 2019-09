Muricy Ramalho e Denílson se reencontram em evento na capital

Como seria o reencontro de um dos maiores treinadores do Brasil com um grande campeão mundial? Após atuarem juntos no São Paulo Futebol Clube, em 1994, com o título da Copa Conmebol, Muricy Ramalho e Denílson participam juntos do talk show “Aqui é trabalho e muita resenha”. Sucesso absoluto em 2018, com mais de 20 apresentações abertas em São Paulo, Porto Alegre e Curitiba, o projeto, que aborda histórias engraçadas, emocionantes e exclusivas do futebol, estará em Campo Grande no Ondara Palace, dia 18 de outubro. A realização é da Fecomércio MS.

Mediado pelo relações públicas Guilherme Alf, o encontro terá o mesmo formato que uma partida de futebol: primeiro e segundo tempo, show do intervalo e acréscimos, com espaço para perguntas destinadas a Muricy e Denílson. “Reencontrar com o Denílson depois de muitos anos é muito especial e tenho a certeza de que terá muitas risadas, histórias divertidas, mas também muita coisa séria, como os desafios que passamos juntos”, ressalta Muricy Ramalho, ao lembrar de toda a trajetória que teve ao lado de Denílson.

Dentro e fora do campo, estes dois astros representam uma geração vencedora do futebol brasileiro, mas esse é apenas um dos pontos de conexão entre os dois. Eles dividem os valores, ensinamentos, histórias e lições de quem batalhou muito para alcançar o sucesso.

“Tenho uma alta expectativa de que esse projeto será um sucesso pois terei o privilégio de atuar junto com um dos maiores treinadores brasileiros, que tem uma história incrível e superou todas as nossas expectativas”, afirma Denílson. Ele ainda complementa que o público irá conferir histórias exclusivas dos dois, que têm diferentes visões do vestiário, um como comandante e outro como comandado.

Idealizado pela Insperiência, empresa de conteúdo na qual Muricy e Denílson são speakers exclusivos, Fabrício Ramos, diretor da Insperiência, viu a oportunidade de proporcionar ao público apaixonado por futebol um momento de grande interação e emoção. “Muricy e Denílson são grandes nomes que temos no nosso time de talentos e conseguimos concretizar uma ação que promovesse diversão e entretenimento”, complementa Fabrício.

Um encontro inesquecível, intimista e descontraído para toda a família: homens, mulheres e crianças. Com conteúdo que vai muito além do futebol, Denílson e Muricy contam no talk show tudo que aprenderam com o esporte, como lidar com vitórias e derrotas, tomada de decisão, lições sobre liderança e muito mais. Toda a apresentação conta com fotos e vídeos inéditos que trazem mais dinamismo para as histórias contadas.

SERVIÇO:

“Aqui é trabalho e muita resenha”

Local: Ondara Palace

Data: 18 de outubro

Horário: 19:30h

Vendas online: www.ingressonacional.com.br

Pontos de vendas:

– Barbearia A Banca 25 – Telefone: (67) 99897-6433 – R. Amazonas, 1151

– Barbearia A Banca Cachoeira- Telefone: (67)99332-9495 – Rua Raul Pires Barbosa, 1219

– Barbearia A Banca Shopping Norte Sul – Telefone: (67)99348-9111 – Av. Presidente Ernesto Geisel, 2300

