Na liquidação da Valley, bebida mais barata é R$ 1,50

O proprietário da Valley, Sérgio Longo Filho, informa que a casa noturna está fazendo uma liquidação de bebidas e de todo o estoque de vendas, pois o local não tem previsão para a reabertura.

Ao JD1 Notícias, Sérgio, alega que a Valley não está operando desde a última terça-feira, devido ao decreto com o novo horário do toque de recolher, por isso irá fazer essa liquidação. “A gente decidiu fazer isso porque não temos expectativa de abrir agora com esse novo horário do toque de recolher. Pra gente fica inviável trabalhar até às 23h. Então vamos liquidar as bebidas, todo o estoque de cervejas e refrigerantes, todo o estoque que está parado”, afirmou o proprietário.

A ação de liquidação começou no sábado, com Budweiser 330 ml a R$ 2,79, Heineken cerveja por R$ 3,80, Brahma zero 355 ml a R$ 2,52, além de refrigerantes e água de coco.

Quem se interessar por comprar os produtos do estoque da Valley, pode ir diretamente no Pub localizado na avenida Afonso Pena, 4176 - Jardim dos Estados. “A gente montou um balcão de vendas e estamos com funcionários atendendo o dia inteiro com todos os itens que tem na tabela. Ficaremos atendendo nesta quinta o dia inteiro e na terça-feira também”, finalizou Sérgio Longo Filho.

Para mais informações ligue: (67) 99150-7850

Confira a tabela de preços e horário de atendimento abaixo, ou através do link .





