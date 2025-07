Nasce Mel, segunda filha de Neymar com Bruna Biancardi

Na madrugada deste sábado (5), nasceu Mel, segunda filha do jogador Neymar com a influenciadora digital Bruna Biancardi.

O parto ocorreu no Hospital Vila Nova Star, localizado no Bairro do Itaim Bibi, na Zona Sul de São Paulo.

Com a chegada de Mel, Neymar se torna pai pela quarta vez. Além da recém-nascida, o jogador é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas; de Mavie, nascida em outubro de 2023, também com Bruna Biancardi; e de Helena, nascida em 2024, de sua relação com a modelo Amanda Kimberlly.

O Santos Futebol Clube, onde Neymar atualmente joga, liberou o atleta dos treinamentos para que ele pudesse acompanhar o nascimento da filha.

Bruna Biancardi e Neymar anunciaram a segunda gravidez do casal no dia 25 de dezembro de 2024.

O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado no Instagram de Bruna, em que ela celebrou o momento especial.

O casal está junto desde 2021 e são pais de Mavie, atualmente com um ano e oito meses.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também