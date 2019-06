Neste sábado ocorrerá a caminhada pelo fim do feminicídio com Luiza Brunet

Saiba Mais Geral Luiza Brunet participará de caminhada contra o feminicídio, na capital

Será realizada, neste sábado (1º), a caminhada pelo fim do feminicídio, com a presença da atriz e modelo Luiza Brunet, às 8 horas, em frente à governadoria no Parque dos Poderes. A ação faz parte da Campanha Estadual de Combate ao Feminicídio, instituída pela lei estadual nº 5.202, realizada em conjunto pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

A sul-mato-grossense, Luiza Brunet, é ativista na luta pelo fim da violência doméstica e madrinha da campanha estadual. A atriz já foi vítima e, com isto, tornou-se porta-voz das mulheres que sofreram com seus parceiros. Luiza receberá, no próximo dia 24 de junho, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS), o título de embaixadora do programa "Mãos EmPENHAdas Contra a Violência”.

Em MS, a lei 5.202 instituiu o dia 1° de junho como “Dia Estadual de Combate ao Feminicídio”. A normativa também regulamenta a “Semana Estadual de Combate ao Feminicídio”. Desde que a lei passou a vigorar em 2018, 124 mulheres morreram em Mato Grosso do Sul. Outras 160 mulheres sobreviveram as tentativas de feminicídio.

A Campanha Estadual de Combate ao Feminicídio acontece de 1 a 7 de junho com palestras, blitzes educativas e rodas de conversa.

Mãos EmPENHAdas

O programa "Mãos EmPENHAdas contra a Violência", de iniciativa do TJ-MS, tem como objetivo a disseminação de informações sobre o fenômeno da violência doméstica e familiar contra a mulher e dos serviços de atendimento à mulher em situação de violência, por meio de parcerias com profissionais da área da beleza.

Recentemente, o programa ganhou notoriedade nacional, com a declaração de apoio de várias celebridades, bem como a conquista do Prêmio Direitos Humanos 2018. O programa começou quando a juíza de MS percebeu que as mulheres falavam espontaneamente da violência sofrida durante tratamentos em salões de beleza. O reconhecimento à boa prática veio com a implantação do programa em outros estados.

