Ninguém acerta e prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 30 milhões

A Mega-Sena sorteou, nesta quinta-feira (23), as dezenas do sorteio 2.819, que não viu nenhum ganhador do maior prêmio, que acumulou mais uma vez e já chega em R$ 30 milhões.

Foram sorteadas as dezenas 11 - 12 - 39 - 43 - 46 - 50. O sorteio, no entanto, contou com 26 apostas que acertaram cinco dezenas, com cada uma levando R$ 74.753,51 para casa. Outras 1.978 apostas acertaram quatro dezenas e devem levar R$ 1.403,72 cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para acontecer no sábado (24).

As apostas podem ser feitas até as 18h, no horário de Mato Grosso do Sul, nas Lotéricas autorizadas, no portal Loterias Caixa, no app Loterias CAIXA e através do Internet Banking Caixa para clientes do banco.

A aposta mínima custa R$ 5.

