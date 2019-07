Noiva Fashion vem com chocolate que diminui a ansiedade e estresse

A base de cacau e serenzo, a novidade gastronômica será lançando durante a 24ª edição do Noiva Fashion 2019, que acontece entre os dias 08 e 10 de agosto no Golden Class e haverá degustação no estande da feira.

Criado pela Farmácia Lunia, de Campo Grande, o doce inicial foi pensando para os noivos que estão realizando os preparativos para a cerimônia de casamento. Por ser um momento importante na vida de qualquer casal, as expectativas para que tudo ocorra bem alavanca picos de estresse e ansiedade que muitas vezes é descontado em doces.

Quem está nesse momento é a empresária Camilla Dias de 25 anos. Com casamento marcado para agosto de 2020, ela conta da sua dificuldade com a organização do casamento. “Difícil controlar ansiedade, têm semanas que não consigo me controlar e acabo descontando no chocolate, e dá vontade de fechar com qualquer fornecedor que apareça” relata.

A partir dessa problemática foi criada uma receita a base de cacau e serenzo que ameniza os sintomas da inquietação, aflição, estresse e cansaço para ser consumida de forma regular e moderada. O cacau por si só é um alimento com propriedades relaxantes e que estimula a sensação de bem-estar e alivio em nosso sistema nervoso.

Dentre as substancias e benefícios do cacau estão:

Teobromina: Encontrada de maneira concentrada no cacau está poderosa substância diminui a pressão arterial, devido ao fato da substância poder dilatar os vasos sanguíneos, e o relaxamento dos brônquios nos pulmões. Curiosidade é por causa da Teobromina que o chocolate amargo tem esse sabor.

Flavonóides: Os flavonóides têm função antioxidante, anti-inflamatória e podem prevenir doenças.

Cafeína: A cafeína atua no sistema nervoso central como um estimulante na produção cerebral de neurotransmissores como serotonina e dopamina, além de aliviar a sensação de cansaço.

Magnésio: Um dos sais minerais mais importantes por ajudar no metabolismo de carboidratos, lipídeos, proteínas e eletrólitos, por meio da ativação de enzimas, o magnésio também é necessário para todos os principais processos biológicos, inclusive o metabolismo da glicose, a produção de energia celular e a síntese de ácidos nucléicos e proteínas.

Feniletilamina: Essa substância age no nosso organismo como um neurotransmissor e estimulam a produção de dopamina e serotonina, os hormônios referentes à sensação de bem-estar e prazer.

Já o serenzo é um ingrediente natural obtido do Citrus Sinensis, popularmente conhecida como a laranja, que ajuda a preservar a saúde e reduzir os efeitos prejudiciais do estresse. “O serenzo é um ativo 100% natural que ajuda o casal e toda a sua família a baixar os níveis de ansiedade, além de proporcionar redução de peso e melhora na qualidade de vida. Especialmente para o Noiva Fashion este produto vem em forma de chocolate” diz gestora da farmácia, Angela Guimossi.

As novidades apresentadas pela farmácia durante o Noiva Fashion 2019 não param por aí. O público poderá conhecer o creme corporal Mel-Tu-Milk. Quando em contato com a água durante o banho, o produto ativa seus benefícios de alto teor hidratante e estimula a sensação de bem-estar.

Haverá também o creme para rosto Beauty Speel conhecido popularmente como “Sono da Beleza’’. O nome já diz tudo, é usando durante o descanso. O produto previne o envelhecimento precoce, diminui as rugas e linhas de expressão, combate o cansaço em baixo dos olhos.

SOBRE O EVENTO

Quase comemorando bodas de prata, o Noiva Fashion se estabeleceu no mercado de Mato Grosso do Sul por reunir os melhores fornecedores do Estado para oferecer cerimônias inesquecíveis. Sempre com o desafio de se adequar aos quadros econômicos do país, a feira mais tradicional do setor de casamentos, também tem a comprovação de que as pessoas seguem sonhando e querem celebrar.

Inscrições e programação completa através do site: www.noivafashion.com.br/

