Noiva Fashion reforça o mercado de eventos e destaca que é sempre tempo de celebrar

Quase comemorando bodas de prata o Noiva Fashion se estabeleceu no mercado de Mato Grosso do Sul por reunir os melhores fornecedores do Estado para oferecer cerimônias inesquecíveis. Sempre com o desafio de se adequar aos quadros econômicos do país, a feira mais tradicional do setor de casamentos, também tem a comprovação de que as pessoas seguem sonhando e querem celebrar.

“Olhamos sempre à frente e estamos preocupados com o que o público necessita. Estamos precisando cada vez mais de celebrações”, destaca o empresário José Marques, idealizador do Noiva Fashion. A edição de 2019 conta com mais de 60 empresas que oferecem atuações diversificadas. Do mais tradicional como decoração, confecção de convites até os mais inovadores como bem-estar para os noivos e noivas, filmagens e até mesmo aquele drink personalizado.

Apostando no mercado de experiência Leroy Merlin está pela primeira vez na feira. Para o diretor da empresa em Campo Grande, Luciano Lopes, é uma aproximação muito importante e está alinhada com que a marca oferece. Luciano também esteve com todos os fornecedores da feira tratando das tendências de mercado e falando sobre o encantamento do cliente.

De acordo com pesquisas do setor de festas o segmento cresce em média 10% ao ano e também se reinventa. Das cerimônias maiores as famílias passaram para os miniweddings, mas com tanta originalidade que cada momento é ainda mais exclusivo e merece o mesmo ou mais comprometimento do staff.

E ter bons fornecedores é o que garante o sucesso da festa ou da celebração. Certificar-se da experiência de quem vai contratar faz toda diferença. Verificar se a empresa está estabelecida, conferir CNPJ são algumas dicas para que tudo fiquem na paz e harmonia.

O motivo não importa, seja casar, renovar votos, celebrar bodas. O que vale mesmo é contar com uma equipe preparada para atender em cada etapa para deixar o sonho se tornar realidade.

