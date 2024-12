Nota MS Premiada: Primeiro sorteio de 2025 será em fevereiro

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), publicou uma resolução com o calendário anual com as datas dos concursos da Mega-Sena cujas dezenas sorteadas serão utilizadas para a realização do sorteio dos prêmios do Programa Nota MS Premiada.

Qualquer morador de Mato Grosso do Sul pode participar do ‘Nota MS Premiada’, basta informar o CPF na Nota Fiscal na hora da compra. O consumidor receberá no próprio documento um conjunto de seis dezenas aleatórias no documento que também pode ser consultado no site www.notamspremiada.ms.gov.br.



Não é necessário se cadastrar no programa para participar. Porém, no caso de ter sido sorteado, o consumidor será obrigado a cadastrar-se no site do Programa Nota MS Premiada para receber o prêmio.

Ainda conforme o texto, “Não havendo sorteio do concurso da Mega-Sena, no dia especificado na coluna -Data do Sorteio da Mega-Sena-, devem ser utilizadas as dezenas sorteadas no concurso da Mega-Sena imediatamente seguinte".

Os ganhadores da sena levam o valor estimado em R$ 100 mil, enquanto os sorteados na quina dividem R$ 200 mil. Caso as seis dezenas não sejam sorteadas, o prêmio maior acumula ao valor de R$ 200 mil e os R$ 300 mil totais são divididos entre os contemplados pela máquina.



Confira as datas:





