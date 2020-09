Nota MS Premiada terá o 8° sorteio de R$ 300 mil nesta quarta

O consumidor sul-mato-grossense tem mais uma chance de concorrer nesta quarta-feira (30) aos R$ 300 mil em prêmios do Nota MS Premiada.

As dezenas geradas no momento da emissão do documento fiscal, concorrem pela loteria federal. Concorrem todos aqueles que fizeram compras no mês de agosto e incluiram o CPF na nota fiscal.

O valor do prêmio para quem acertar a sena é R$ 100 mil e o da quina é R$ 200 mil. O programa Nota MS Premiada já contabiliza 2.300 sorteados, sendo 2284 acertadores da quina e 16 ganhadores da sena. Em Campo Grande, os acertadores da sena e da quina totalizam 1067 pessoas.

Após o sorteio, os ganhadores devem se cadastrar no site www.notamspremiada.ms.gov.br, e aqueles que deixarem expirar o prazo de 90 dias para fazer o cadastramento não poderão resgatar o prêmio.

