Nova diretoria da OAB será empossada nesta terça-feira

Eleita em novembro de 2024 com 5.041 votos (59% dos eleitores), nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) tomará posse nesta terça-feira (28), sob presidência de .Bitto Pereira para o triênio 2025-2027 .



A cerimônia será realizada a partir das 18h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, localizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Durante a solenidade, serão empossadas as novas Diretorias da OAB/ MS, da Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul (CAA/ MS), da Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS) e os Conselheiros Estaduais

Bitto Pereira foi reeleito com Marta do Carmo Taques como vice. Ao todo são mais de 120 pessoas formando toda a diretoria e conselhos.

Entre os projetos que deverão ser implementados nesta gestão, está a criação do Observatório Permanente para monitorar o cumprimento das disposições do CNJ e canal de comunicação direto e ágil para tirar dúvidas sobre publicidade e marketing, expansão da Caravana das Prerrogativas em todo o estado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também