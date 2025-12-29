Nova loja de rede de fast food é inaugurada na Zahran nesta terça-feira

Uma nova unidade de rede de fast food será inaugurada nesta terça-feira (30) na Avenida Eduardo Elias Zahran, esquina com a Avenida Três Barras, na Vila Vilas Boas, em Campo Grande. A loja está localizada em uma região de grande fluxo urbano e comercial, oferecendo mais uma opção de alimentação na área.

Além desta inauguração, outra unidade da mesma rede está prevista para abrir nos primeiros dias de janeiro na Avenida Gunter Hans, no bairro Aero Rancho, próximo ao Hospital Regional. A localização foi escolhida por estar em um dos corredores mais movimentados da cidade, atendendo tanto moradores quanto quem circula pela região diariamente.

Com as duas inaugurações, a rede passa a operar dez unidades em Campo Grande, segundo o Grupo Conforti, responsável pela operação da marca na Capital, a expansão faz parte do planejamento de crescimento da rede para atender diferentes regiões da cidade e facilitar o acesso dos clientes.

