Novo sistema “Detran Pag” aceita pagamentos com cartão de débito em Três Lagoas

Será lançado nesta sexta-feira (16), um novo atendimento na agência do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) localizada no Shopping de Três Lagoas, tem mais de 800 clientes atendidos por semana, o local passará a oferecer aos clientes uma nova alternativa para o pagamento das guias, o “Detran Pag”. E traz como novidade o sistema de débito que aceita cartões de todos os bancos, incluindo os digitais.

No último mês foi implantado o novo sistema nas agências do Shopping de Campo Grande, Pátio Central, e na agência Marcelino Pires em Dourados e com isso o tempo de baixa das guias [confirmação do pagamento e liberação do documento], que antes demorava até três horas, agora leva menos de dez minutos.

“Isso é um ganho enorme para o cliente e para o Detran em termos de tempo, conforto e segurança. O intuito é expandir o novo formato de atendimento a todas as agências do Estado”, comenta o diretor-presidente, Rudel Trindade.

Deixe seu Comentário

Leia Também