O retorno de uma era? Criador do Orkut pretende voltar com a plataforma "em breve"

O Orkut, rede social que marcou uma geração nos anos 2000 e foi desativada em 2014, voltou a ser um dos assuntos mais comentados no Brasil na segunda-feira (12), após usuários do X, antigo Twitter, comentarem como a ferramenta de comunidades dentro do site conseguia unir as pessoas.

"No Orkut as pessoas eram unidas por ideais comuns se eu fizesse uma comunidade 'Eu odeio calça saruel' não ia vir um usuário de calça saruel encher o saco porque ele estaria ocupado na comunidade 'Eu amo calça saruel'. A gente poderia amar e odiar coisas em paz", escreveu um usuário do X em publicação que ultrapassa os 2 milhões de visualizações e já conta com centenas de comentários.

A nostalgia pela rede social cai em um momento oportuno, já que o fundador da plataforma, o engenheiro turco Orkut Buyukkokten, está no Brasil para a participar do ‘Rio Innovation Week’ nesta quarta-feira (14).

Em entrevista ao g1, o engenheiro contou que pretende voltar com a rede social em breve no Brasil, e que além de profissionais do Vale do Silício, também deve contar com a participação de executivos de São Paulo, cidade que ele diz ter um carinho especial.

"Acho que todos nós queremos algo como o Orkut de volta. As pessoas se lembram das comunidades que construíram e se lembram do espírito autêntico. Acho que nunca houve um momento melhor para trazer essa experiência autêntica de volta ao mundo porque as redes sociais se transformaram em mídia social. Em vez de conectar pessoas, criar comunidades, é sobre profissionais de marketing, corporações e influenciadores. E como todo mundo, eu adoraria que o Orkut voltasse em breve", afirmou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também