Elon Musk insulta Moraes e ataca Lula após bloqueio de contas da Starlink no Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou o bloquei das contas da Starlink, empresa de Elon Musk, no Brasil após uma série de decisões do bilionário sobre o X, antigo Twitter, cujo ele também é dono, como encerrar os escritórios da plataforma no país e não acatar decisões da Corte.

Em sua decisão, Moraes considera que existe um “grupo econômico de fato” sob o comando de Musk. Todos os dirigentes da Starlink no país foram notificados e intimados a responder pelos valores devidos à Justiça pela rede social.

A decisão não foi recebida com agrado pelo bilionário, que insultou o ministro Alexandre de Moraes em uma publicação no X, que também criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“O tirano, @Alexandre, é o ditador do Brasil. Lula é seu cachorrinho de colo”, disse o bilionário em uma publicação.

Os ataques contra Moraes continuaram, com ele até mesmo chamando o ministro de criminoso. “Esse cara @Alexandre é um criminoso da pior espécie, disfarçado de juiz”, respondeu a outra publicação.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também