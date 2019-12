Oito em cada dez atendimentos no SUS são motociclistas

A cada dez atendimentos por acidente de transporte realizados em hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS), oito são motociclistas. De acordo com dados do Ministério da Saúde, os homens representaram 67,1% dos atendimentos nas unidades de saúde e as mulheres, 50,1%.

A faixa etária mais acometida são os jovens entre 20 e 39 anos. Os números fazem parte da pesquisa VIVA Inquérito 2017, realizada a cada três anos pela pasta.

Em 2018, os acidentes de trânsito causaram 182,4 mil internações que custaram R$ 265 milhões ao SUS. No ano anterior, o número de internações foi 181,2 mil ao custo de R$ 259 milhões, sendo que mais de 50% das internações envolveram motociclistas.

Para reduzir a violência no trânsito, o governo federal lançou a Operação Rodovida 2019. A ação integra órgãos federais, como o Ministério da Saúde, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Ministério da Infraestrutura, em articulação com estados e municípios.

A operação vai incluir o período de festividade de Natal, Ano Novo e Carnaval por elevar o fluxo de veículos que circulam nas rodovias federais de tood o país.

O ministério também desenvolve, desde 2010, uma ação nos pontos com maiores problemas, principalmente no que se refere à mistura de ‘’álcool e direção’’ e à velocidade excessiva e/ou inadequada.

O Projeto Vida no Trânsito é realizado em parceria com municípios e ressalta a importância da articulação do setor saúde com o trânsito no cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro nos componentes da vigilância, prevenção e cuidado pré-hospitalar, hospitalar e de reabilitação ofertado às vítimas.

Deixe seu Comentário

Leia Também