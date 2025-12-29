Menu
Menu Busca segunda, 29 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Fiems fim de ano 2025
Geral

Operação Natal registra queda no número de acidentes em rodovias federais de MS

Apesar da redução nos sinistros e feridos em relação a 2024, número de mortes se manteve o mesmo

29 dezembro 2025 - 15h27Taynara Menezes    atualizado em 29/12/2025 às 15h35
Operação aconteceu do dia 23 ao dia 28 de dezembro Operação aconteceu do dia 23 ao dia 28 de dezembro   (Foto: PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou no domingo (28) a Operação Natal nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul e registrou queda no número de acidentes e de pessoas feridas em comparação com o ano passado, porém o número de mortes se manteve ao mesmo período de 2024, quatro pessoas perderam a vida nas rodovias.

Entre os dias 23 e 28 de dezembro, foram contabilizados 25 sinistros de trânsito, sendo seis graves, com 30 feridos e quatro mortes. No mesmo período da Operação Natal de 2024, a PRF havia registrado 48 acidentes, 49 feridos e quatro mortes, mantendo-se estável apenas o número de óbitos.

Além dos atendimentos a acidentes, a PRF intensificou a fiscalização e flagrou 1.591 excessos de velocidade, 169 pessoas sem cinto de segurança, 51 crianças transportadas fora do dispositivo obrigatório e 277 ultrapassagens indevidas. No total, foram registradas 1.861 autuações.

Nos comandos de alcoolemia, os policiais realizaram 5.202 testes, resultando em 40 motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool, dos quais cinco foram presos.

Durante as ações de combate ao crime, a PRF apreendeu 1,2 tonelada de maconha e recuperou seis veículos.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O foco da operação inclui combate à alcoolemia, excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas
Geral
PRF inicia Operação Ano Novo 2025 nesta terça-feira nas rodovias de MS
Com as duas inaugurações, a rede passa a operar dez unidades em Campo Grande,
Geral
Nova loja de rede de fast food é inaugurada na Zahran nesta terça-feira
Os Correios enfrentam uma crise financeira que, segundo a direção da companhia
Geral
Correios prevê fechar mil agências e 15 mil demissões voluntárias
Turismo estadual conquistou dados significativos comparados ao mesmo período do ano anterior
Geral
Turismo de MS cresce 1,4% em faturamento e desembarque de passageiros sobe 5,6% em 2025
Bilhete da Mega da Virada
Geral
Já apostou? Mega da Virada entra na reta final para apostas físicas e online
Turismo de MS fecha 2025 com 11 prêmios e maior presença internacional
Geral
Turismo de MS fecha 2025 com 11 prêmios e maior presença internacional
Ilustrativa
Geral
Dezembro Verde alerta para abandono de animais durante as festas de fim de ano
Kevin Notário Nunes
Geral
Ex-campeão de Fisiculturismo de MS morre por infecção após uso de substâncias anabolizantes
Galvão Bueno
Geral
Com melhora em internação, Galvão Bueno deve receber alta no sábado
Câmara se despede de Oscar Mendes, servidor mais antigo da Casa
Geral
Câmara se despede de Oscar Mendes, servidor mais antigo da Casa

Mais Lidas

O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem com câncer em estágio terminal é abandonado pelos filhos em Campo Grande
Sete são presos por sequestro em Campo Grande; vítimas foram salvas pelo Batalhão de Choque
Polícia
Sete são presos por sequestro em Campo Grande; vítimas foram salvas pelo Batalhão de Choque
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Funcionários de lojas do Centro brigam por ciúmes de mulher em Campo Grande
Foto: Divulgação/Detran
Oportunidade
Leilão do Detran-MS oferece motos e carros com lances a partir de R$ 1 mil