Operação Natal registra queda no número de acidentes em rodovias federais de MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou no domingo (28) a Operação Natal nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul e registrou queda no número de acidentes e de pessoas feridas em comparação com o ano passado, porém o número de mortes se manteve ao mesmo período de 2024, quatro pessoas perderam a vida nas rodovias.

Entre os dias 23 e 28 de dezembro, foram contabilizados 25 sinistros de trânsito, sendo seis graves, com 30 feridos e quatro mortes. No mesmo período da Operação Natal de 2024, a PRF havia registrado 48 acidentes, 49 feridos e quatro mortes, mantendo-se estável apenas o número de óbitos.

Além dos atendimentos a acidentes, a PRF intensificou a fiscalização e flagrou 1.591 excessos de velocidade, 169 pessoas sem cinto de segurança, 51 crianças transportadas fora do dispositivo obrigatório e 277 ultrapassagens indevidas. No total, foram registradas 1.861 autuações.

Nos comandos de alcoolemia, os policiais realizaram 5.202 testes, resultando em 40 motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool, dos quais cinco foram presos.

Durante as ações de combate ao crime, a PRF apreendeu 1,2 tonelada de maconha e recuperou seis veículos.

