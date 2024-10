Pacientes com equipamentos de sobrevida devem informar prioridade à Energisa

Diante das previsões de chuva e tempestade acompanhadas de raios e rajadas de vento em Mato Grosso do Sul, a Energisa, distribuidora de energia em maioria do Estado, alertou para a necessidade de clientes que fazem uso de equipamentos de sobrevida ligados à energia elétrica atualizarem o cadastro junto à empresa.

Com previsão de tempestades, que ocorrem devido uma combinação extrema de calor com a entrada de umidade no ar, a concessionária vem trabalhando para preparar o sistema elétrico e todas as equipes para atuarem prontamente em situações de contingência que possam impactar as regiões de MS.

O Coordenador de Atendimento da Energisa Mato Grosso do Sul, Wesley Ricardo Cosim, explicou que é necessário que a concessionária seja informada sobre o uso desse tipo de equipamento para que a unidade consumidora receba atendimento diferenciado em casos de falta de luz.

“Quando uma pessoa da família fica enferma e passa a utilizar equipamento de uso contínuo de energia para sobrevida, como um respirador, por exemplo, a família precisa nos informar imediatamente sobre a situação para que possamos classificar essa unidade consumidora para darmos um atendimento diferenciado quanto à ocorrência de falta de energia ocasionada por forças maiores. É de extrema importância que nossos clientes mantenham o cadastro atualizado junto à concessionária a cada 12 meses”, detalhou.

Cadastro

O cadastro pode ser feito por todos os clientes que possuem pacientes que dependem de aparelhos movidos à eletricidade. Para isso, é necessário que seja apresentado atestado médico que certifique a situação clínica do portador da doença ou da deficiência, bem como a previsão do período de uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandam consumo de energia elétrica.

Além disso, o atestado deve conter Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), número de inscrição do profissional médico responsável no Conselho Regional de Medicina (CRM), descrição dos equipamentos utilizados na residência que, para o seu funcionamento, demandam energia elétrica, e endereço da unidade consumidora.

Para realizar o cadastro ou atualizar as informações, basta entrar em contato com a energia através do Call Center - 0800 722 7272 -, via WhatsApp da Gisa - (67) 9 9980-0698 - ou em qualquer Agência de Atendimento da empresa.

