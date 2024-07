Pantanal: Militares atuam no rescaldo de foco na microrregião Paraguai

O Governo do estado anunciou na última semana a extinção dos incêndios no Pantanal sul-mato-grossense, no entanto, se preparando para o período mais seco do ano entre agosto e setembro, equipes de monitoramento continuam o trabalho em campo.

De acordo com atualização da Operação pantanal 2024, não houve surgimento de novos focos ou reignição dos focos combatidos no sábado (13) nos municípios de Coxim-MS e Miranda-MS. Durante o fim de semana as equipes baseadas em outras áreas do Estado fizeram atividades de prevenção e educação ambiental.

Foram realizados testes operacionais com viaturas e embarcações, bem como manutenções preventivas da frota, materiais e equipamentos utilizados nos incêndios florestais.

No entanto, existe um foco ativo na microrregião Paraguai (próximo ao Maracangalha) que está sendo combatido com ações de controle e rescaldo.

As equipes de militares, agentes das Forças Nacional e brigadistas permanecem nas proximidades, realizando trabalhos preventivos de monitoramento por drones ou in loco.

A Sala de Situação em Campo Grande-MS mantém o monitoramento por satélites das regiões. Desde janeiro, 6% dos 9 milhões de hectares do Pantanal tiveram a área queimada, um total de 594 mil hectares .

Apoiam as ações de combate, 12 aeronaves dos Governos Estadual e Federal, sendo 4 “Air Tractor”, 7 helicópteros e 1 cargueiro KC390 Millenium. A frota ainda conta com 5 caminhões de combate a incêndio, 6 embarcações, 10 caminhonetes do Corpo de Bombeiros e 24 caminhonetes da Força Nacional, todas equipadas com kit pick-up, mochilas costais, sopradores e equipamentos de proteção individual.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também