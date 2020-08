Para 'acabar com o coronavírius' dono incendeia supermercado

O dono de um supermercado em Bruce Rock, a 240 quilômetros de Perth (Austrália), ateado fogo no estabelecimento, que fica totalmente destruído pelas chamas, tudo isso para 'acabar com o coronavírius e proteger os clientes'. Prejuízo foi de cerca de R$ 3,8 milhões.

O incidente ocorreu no dia 25 de março, 14 dias após a OMS (Organização Mundial da Saúde), decretar pandemia do novo coronavírus. Mas só semana passada o caso teve a sua primeira audiência, na qual Edward Mason, de 57 anos, fez a inusitada confissão.

O proprietário do supermercado afirmou, ter ficado obcecado após clientes manifestarem preocupações com a higiene no supermercado. A preocupação aumentou após Edward ver clientes comprando grande quantidade de álcool em gel e papel higiênico.

Segundo o advogado Richard Lawson, disse que o Edward, "havia decidido ele mesmo erradicar o coronavírus", que, pensava o proprietário, já o havia infectado, principalment porque havia recebido caixas com produtos originários da China, o foco incial da pandemia.

Durante a audiência no tribunal de Perth, o australiano revelou ter fumado oito cachimbos de maconha antes de pôr fogo no estabelecimento. Segundo a ABC News, o prejuízo foi de cerca de R$ 3,8 milhões.

Edward foi condenado a 1 ano e 4 meses de prisão, mas a sentença foi suspensa pelo fato de Edward não ter antecedentes criminais e estar muito abalado com a pandemia, determinou o juiz do caso.

Após tomar medicação contra depressão, Edward apresentou melhora no seu quadro de saúde mental.

*Informações Extra.globo

