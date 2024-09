Paralisação de 24h de policiais civis de MS termina na sexta-feira (20)

Mais uma paralisação de agentes da Polícia Civil teve início às 8h da manhã desta quinta-feira (19) e deve terminar na sexta-feira (19) no mesmo horário, como parte do movimento de campanha salarial da categoria, organizado pelo Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul (Sinpol-MS).



O movimento, que teve início no final de agosto, tem o objetivo de pressionar o governo estadual a cumprir a promessa de valorização salarial da categoria e reconhecer a importância do trabalho dos policiais civis.

De acordo com o Sinpol, os policias reivindicam um reajuste de 18% e entregaram ofício ao presidente da ALEMS deputado Gerson Claro (PP), em que destacam que não aceitam a possível proposta a ser enviada pelo Poder Executivo de incorporação de R$ 400 de auxílio alimentação.



A paralisação não afetará os serviços essenciais, como atendimento a crianças, idosos, medidas protetivas e casos de flagrante delito. O Sinpol garante que a segurança pública será mantida e os casos mais urgentes serão atendidos. "O Sinpol conclama todos os policiais civis, filiados ou não, a se unirem ao movimento, demonstrando a força da categoria e a necessidade de uma resposta urgente do governo", afirma o presidente do Sinpol-MS, Alexandre Barbosa.

Trativas

A categoria, junto com deputados estaduais buscam acordo com o Governo do Estado para atender as demandas dos policiais civis. O deputado Pedrossian Neto, integrante da Comissão da Assembleia que intermedia as tratativas, entende que a demanda é justa e precisa ser resolvida com diálogo e equilíbrio. “Vamos buscar um entendimento que seja razoável. Nós precisamos resolver isso, até mesmo porque a demanda é justa e legítima, os policiais precisam de uma recomposição. Todo movimento reivindicatório é absolutamente legítimo”.





