Parentes do Bilu? Objeto misterioso aparece em parque em Las Vegas

A polícia de Las Vegas, nos Estados Unidos, encontrou um objeto misterioso fincado no chão do parque Gass Peak - que tem um cume com mais de 2,1 mil metros de altura - no último fim de semana.

Segundo a polícia, o objeto foi encontrado por membros da unidade de busca e resgate da corporação.

A aparição misteriosa do monólito espelhado chamou a atenção de curiosos e conspiracionistas de todo o mundo, que buscam explicações sobre a origem do objeto e sugerem histórias mirabolantes sobre como ele foi parar no local.

Até o momento, a origem oficial do monumento segue desconhecida, mas o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos afirmou que está trabalhando para resolver o mistério.

