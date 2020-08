Pastor Dinho segue na UTI com “ligeira melhora”

O pastor Gladiston Amorim, ou pastor Dinho, da igreja Ministério Atos de Justiça, permanece em estado grave no Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital Unimed de Campo Grande.

O JD1 Notícias apurou que o pastor Dinho apresentou melhora nas últimas 48h, mas inspira cuidados no processo inflamatório do pulmão. Ainda segundo o apurado, ele apresenta melhora gradual e se permanecer assim nos próximos dias poderá ir para o quarto. O pastor Dinho não está intubado e com respiração espontânea.

O pastor está infectado pela covid-19 e chegou a gravar um vídeo divulgado pelo JD1 no último fim de semana , dizendo que estava vencendo a doença, pois desde o início dos sintomas estava tomando cloroquina , ivermectina, e azitromicina.

