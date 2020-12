Pesquisa do Procon aponta variação de preço em 130% em produtos de ceia de Natal

De acordo com o Procon de Mato Grosso do Sul, os produtos mais procurados para ceia de natal apresentaram uma variação de 130% em 2020, em Campo Grande. Segundo o órgão, cerca de 10 estabelecimentos comerciais em diversos bairros da Capital foram avaliados. As variações percentuais vão de 0,33% até 130,11%.

Pesquisa realizada pelo Procon aponta que a diferença entre 201 artigos verificados, apenas três não sofreram variação.

Conforme informou o órgão, foram verificados os valores para aquisição de azeites, bombons, congelados, grãos, farofas, conservas, frutas em calda, panettones/chocottones e bacalhau. Entre estes, a maior variação foi para farofa, de 130,11% e a menor, foi para o peru temperado, com variação de 0,33%.

Ainda de acordo o Procon, os integrantes do setor de Pesquisa estabeleceram, também, termos comparativos entre itens comercializados no ano passado. Os postos à venda este ano, que apresentam as mesmas características quanto ao tamanho, peso e medida, abordando 87 itens, dos quais 67 sofreram alta no período, 20 tiveram diminuição nos preços.

