PF ouve Anielle Franco sobre denúncias de assédio contra Silvio Almeida

A Polícia Federal ouviu, nesta quarta-feira (2), a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, no âmbito do inquérito que apura uma série de denúncias de assédio moral e sexual contra o ex-ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida.

Segundo a assessoria da ministra, o depoimento terminou no fim da manhã desta quarta-feira, e seguirá sigiloso.

O inquérito em curso obteve autorização do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), com base em apuração preliminar da Polícia Federal. O caso irá tramitar na Corte, já que as acusações ocorreram quando Almeida estava no cargo de ministro.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também