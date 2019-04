“Ponto de equilíbrio da democracia brasileira”, diz Reinaldo sobre o Exército

O governador Reinaldo Azambuja prestigiou nesta quarta-feira (17), a solenidade de comemoração dos 371 anos de criação do Exército Brasileiro, no Comando Militar do Oeste (CMO) e destacou o papel dos militares na defesa da democracia brasileira e em momentos de emergência, como a greve dos caminhoneiros do ano passado.

Para o governador, o Exército “é um ponto de equilíbrio da democracia brasileira”. “Além de ser uma das instituições que tem maior respeito da sociedade pelo trabalho, pela confiança, pelo que eles construíram nesses anos, ele é um ponto de equilíbrio da Carta Constitucional para os dois lados, tanto os excessos daqueles que pregam a esquerda, como a extrema direita. O Exército é um ponto de equilíbrio para que nós continuarmos no regime democrático, com as instituições funcionando, e ele cumprindo o seu papel de defender a nossa pátria”, afirmou o governador.

Durante a cerimônia, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, e o comandante do Corpo de Bombeiros, Joilson Alves do Amaral, receberam a Medalha Ordem do Mérito Militar.

O Dia do Exército relembra e homenageia os atos heróicos de brasileiros que se uniram em 1648 para defender a soberania do Brasil contra a invasão holandesa, na 1ª Batalha dos Guararapes, em Jaboatão-PE.

