Reinaldo participa de comemoração ao Dia do Exército, no CMO

O governador Reinaldo Azambuja participa nesta quarta-feira (17), da solenidade em comemoração ao Dia do Exército, no Comando Militar do Oeste, em Campo Grande-MS.

A solenidade que está prevista para iniciar às 9h, reunirá autoridades civis e militares que na oportunidade serão homenageados com as seguintes condecorações: Medalha da Ordem do Mérito Militar, Medalha Exército Brasileiro, e, por fim será entregue o Diploma de Colaborador Emérito do Exército, destinado a personalidades ou instituições que tenham prestado relevante apoio às atividades realizadas pelo Exército Brasileiro.

O Dia do Exército é comemorado em 19 de abril e essa semana foi marcada por diversas atividades alusivas como, exposições e apresentações.

Ainda nesta quarta, às 18h30, a Banda de Música do CMO fará uma apresentação, no Shopping Campo Grande e às 19h a Banda de Música do Colégio Militar de Campo Grande fará uma apresentação, no Shopping Bosque dos Ipês, encerrando assim, as homenagens ao Dia do Exército.

