Reinaldo decreta ponto facultativo no próximo dia 18

O governador Reinaldo Azambuja decretou, nesta sexta-feira (12), ponto facultativo para a quinta-feira (18), que antecede o início do feriado de Páscoa.

No documento, assinado por Reinaldo, fica declarado ponto facultativo para os órgãos e as entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, do expediente do dia 18 de abril de 2019.

O ponto facultativo não se aplica às unidades e aos serviços considerados essenciais que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos, como serviços de saúde.

Reinaldo levou em consideração o feriado nacional do dia 19 de abril consagrado às comemorações da Paixão de Cristo e que não haverá expediente no dia 18 de abril no Poder Judiciário Estadual, no Tribunal de Contas Estadual e no Ministério Público Estadual.

Deixe seu Comentário

Leia Também