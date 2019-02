TJ lança campanha para doação de ovos de Páscoa

A Campanha Pacijus de Páscoa 2019, realizada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que conta até o momento com 20 comarcas participantes, está com mais de 900 crianças aguardando apadrinhamento. As arrecadações serão feitas até o dia 10 de abril e o objetivo é presentear com ovos de Páscoa todas as crianças e adolescentes das instituições.

Nesta edição, foram inscritas 1.076 crianças e adolescentes, porém poucas foram apadrinhadas, e as demais esperam um gesto solidário de quem possa doar ovos de Páscoa e transformar esse momento mais feliz. Na página da campanha estão disponíveis algumas informações das crianças cadastradas, como idade e entidade que a atende.

É muito fácil participar e fazer uma criança feliz doando um ovo de chocolate. Para participar, basta acessar a página https://www.tjms.jus.br/pacijus2019/ , escolher uma criança e clicar em “Quero Presentear!”, um formulário será aberto e deve ser preenchido pelo padrinho. Depois você receberá um e-mail confirmando o apadrinhamento.

É possível apadrinhar mais de uma criança e na página da campanha estão disponíveis algumas informações das crianças cadastradas e suas respectivas instituições. E os pedidos variam de ovos de Páscoa n° 15, n° 20, n° 21 e, até mesmo, caixas de bombons.

Os parceiros dessa campanha de solidariedade são: TRE-MS, Plaenge, Moto Clube Abutre's, Cartório do 5º Ofício, Escola Paulo Freire, Faculdade Insted, Justiça Federal, Lions Internacional, Cartório Catizane, Mécari Distribuidora e Cartório do 1° Ofício de Protesto.

Os ovos de Páscoa podem ser entregues nos seguintes postos de arrecadação:

Campo Grande

TJMS – Secretaria de Comunicação – Marta (67) 3314-1667.

Fórum – Núcleo de Informática (3º andar) – Erick (67) 3317-3665.

Cidades do interior

Fórum – Procurar pela assistente social da Comarca.

