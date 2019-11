Prefeitura abre processo seletivo para o "Movimenta CG"

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Prefeitura está com Processo Seletivo Simplificado de Contratação Temporária para atuar no Programa Movimenta Campo Grande, que ocorre nos parques da capital. São quatro vagas para profissionais com experiência nas áreas de Fit Dance, Ginástica & Ritmos, Pilates e Zumba. O edital está publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (6).

Os profissionais interessados precisam, necessariamente, ter graduação em Educação Física, com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), ter certificação e possuir experiência na área escolhida. Ele terá que planejar, organizar e executar atividades sistemáticas (oficinas) e assistemáticas (eventos) de esporte e lazer, de acordo com a necessidade dos programas e projetos, e orientação da coordenação pedagógica ou setorial.

Terá também que planejar, juntamente com o coordenador pedagógico e coordenador setorial, o processo de estruturação das atividades (adequação do espaço físico, captação de participantes, organização dos materiais esportivos, fichas de inscrição, folhas de frequência, preenchimento de relatórios mensais, etc.), a fim de garantir o atendimento adequado às atividades propostas.

As inscrições serão realizadas nos dias 7, 8 e 11 de novembro de 2019, no horário das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h30, na Fundação Municipal de Esportes (Funesp), localizada na rua Dr. Paulo Machado, 663, no bairro Santa Fé .

A Ficha de Inscrição estará disponível na Funesp e também no endereço eletrônico: http://www.capital.ms.gov.br/seges/processos seletivos.

