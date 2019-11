Prefeitura convoca aprovados em seleção para auxiliar de manutenção

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Prefeitura, publicou nesta segunda-feira (4), o edital de convocação dos candidatos classificados da 162ª a 261ª colocação do Processo Seletivo Simplificado para seleção de Auxiliar de Manutenção, a comparecerem na Seges, Para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação, especificado no Anexo Único do Edital.

Os convocados deverão comparecer no dia 5 de novembro de 2019, na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na rua dos Barbosas, 321, no bairro Amambaí. Os horários conforme a relação nominal dos candidatos para apresentação devem ser conferidos no edital, a partir da página 2.

O ato da contratação será efetivado somente com a comprovação de todos os requisitos e condições legais exigidos no edital de abertura do presente Processo Seletivo, inclusive atestado de aptidão física e mental, declaração de ficha limpa e declaração de que não incorre em acumulação ilícita de cargo público, conforme disposição constitucional.

Será considerado desistente do presente Processo Seletivo, perdendo o direito à vaga, o candidato selecionado que:

- Não se apresentar no prazo estabelecido neste Edital;

- Não comprovar os requisitos exigidos para assumir a função;

- Não apresentar a documentação comprobatória necessária para efetivação do processo de contratação.

A convocação é referente ao resultado do Edital n. 06/2019-01, publicado no dia 29 de maio de 2019, do Processo Seletivo Simplificado para seleção de profissional de nível superior para atuar na função de Técnico de Atividades Socioculturais e profissionais de nível médio para atuar na função de Auxiliar Administrativo e Financeiro, Cuidador Social e Educador Social, bem como para seleção de profissional de nível fundamental completo para atuar na função de Motorista e profissional de nível fundamental incompleto para atuar na função de Auxiliar de Manutenção na Secretaria Municipal de Assistência Social.

A relação nominal dos convocados e da documentação necessária para apresentação estão disponíveis na edição nº 5.732 do Diogrande , a partir da página 2.

