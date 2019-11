Abertas inscrições para capacitação de jovens na prefeitura

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, abriu as inscrições para a 37º edição do Programa Levanta Juventude. Edição ocorrerá nos dias 18 a 22 de novembro no auditório do Instituto Avançado de Ensino Superior e Desenvolvimento Humano (Insted), localizado na rua 26 de Agosto, 63 Centro.

O Programa Levanta Juventude já realizou a capacitação profissional de mais de 6.500 jovens, de 15 a 29 anos, e obteve reconhecimento nacional em políticas públicas para juventude.

Metodologia

As imersões serão de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h30. Serão cinco dias de palestras e dinâmicas, que abordarão temas como: Marketing Pessoal, Dicção, Oratória, Empregabilidade, Liderança, empreendedorismo, habilidade comportamental, inteligência emocional e elaboração de currículo.

De acordo com o Subsecretário Maicon Nogueira, será a segunda vez que o INSTED cede o auditório para a realização da 37ª edição do Levanta Juventude. “ Realizamos a 34ª edição com o nosso parceiro INSTED com sucesso e nesta edição esperamos novamente auditório cheio jovens. ” Destaca Maicon.

Destaque Nacional

O subsecretário Maicon Nogueira representou a Prefeitura de Campo Grande no Destaque no Sistema Nacional de Juventude (Sinajuve), realizado no mês abril em Brasília, no encontro de gestores municipais de juventude. Na oportunidade, apresentou a metodologia e logística do Programa Levanta Juventude.

O Sinajuve tem objetivo de ampliar a produção de conhecimento sobre a juventude, troca de experiências das políticas, dos programas e das ações destinadas à população jovem.

Para participar do Programa Levanta Juventude, basta ligar para (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 9.9155-0831 ir a sede da Subsecretaria de Políticas para a Juventude está localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.

A ação atende o compromisso da Prefeitura de Campo Grande com a Organização das Nações Unidas (ONU), de adesão aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que tem como um dos princípios: assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

