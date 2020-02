Prefeitura convoca auxiliares administrativos e financeiros

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

Por meio da Secretaria Municipal de Gestão e Secretaria Municipal de Assistência Social, a Prefeitura de Campo Grande convoca os auxiliares administrativos e financeiros e a assistente social que participaram dos últimos Processos Seletivos Simplificados para assumirem seus cargos.

Segundo a publicação do Diário Oficial, desta quarta-feira (5), os auxiliares administrativos e financeiros que se classificaram da 268ª à 289ª posição devem se dirigir até a Secretaria Municipal de Gestão, localizada na avenida Afonso Pena, 3.297, na sexta-feira, 7 de fevereiro, às 8h30, e apresentar a documentação especificada em edital.

Os candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para seleção e contratação não vão acarretar aumento de despesas, e irão substituir ex-contratados desligados no período.

Na mesma data, horário e local, e assistente social que participou do Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital, publicado no Diário Oficial do Município de Campo Grande (Diogrande), de 21 de agosto de 2019, também deve se apresentar e assumir seu cargo.

Deixe seu Comentário

Leia Também