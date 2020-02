Prefeitura convoca 41 aprovados para estágio

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

Por meio da secretaria Municipal de Gestão, a Prefeitura de Campo Grande, publicou os editais de convocação, nesta terça-feira (4), de 41 candidatos aprovados em processos seletivos para desenvolverem atividades no Município. As convocações são para as áreas de Arquitetura, Engenharia Sanitária e Ambiental, Pedagogia e Direito.

Segundo as publicações, os candidatos aprovados e classificados deverão comparecer, conforme cronograma publicado no Diogrande, na Divisão de Promoção e Experiências Profissionais, da Secretaria Municipal de Gestão (Seges), localizada na avenida Afonso Pena, 3.297, Centro, nesta Capital, munidos de RG, CPF e os documentos exigidos de acordo com os respectivos editais de abertura dos processos seletivos em questão, para receberem demais orientações para entrarem em exercício.

O Edital n. 3/2018-20 convoca 19 candidatos aprovados no processo seletivo realizado, sendo 13 convocados de Arquitetura (30ª a 42ª) e 6 de Engenharia Sanitária e Ambiental (37ª a 42ª).

Já o Edital n. 01/2019-08 convoca 1 candidato do curso de Pedagogia (27ª), aprovado no processo seletivo.

E o Edital n. 03/2019-11 convoca 21 candidatos do curso de Direito (20ª a 40ª), aprovados no processo seletivo realizado.

A relação nominal dos candidatos convocados por meio dos editais está disponível na edição de hoje do Diogrande, a partir da página 2, que pode ser acessada aqui .

