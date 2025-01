Prefeitura publica resultado final de processo para assistente educacional inclusivo

Foi publicado em Diário Oficial de Campo Grande nesta terça-feira (14), o resultado final com a classificação dos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para as vagas de assistente educacional inclusivo.

Os profissionais serão convocados para substituir vacâncias e, portanto, assegurar a prestação dos serviços públicos essenciais nos centros de educação infantil e unidades escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de Campo Grande (Reme).

A relação foi divulgada a partir da página 6 do Diogrande n° 7.783



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também