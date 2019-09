Prefeitura realizará o 21° Aulão do Enem

A Prefeitura de Campo Grande , em parceria com Colégio Status, realizará o 21º Aulão do Enem neste sábado (7), das 14h às 18h no Teatro Dom Bosco, localizado na avenida Mato Grosso 225.

O aulão do Enem, contará com a presença do professor de Matemática, Rodrigo Sacramento considerado, pela mídia especializada, o melhor professor de Matemática do Brasil. Graduado em licenciatura matemática na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

Para o Subsecretário Maicon Nogueira, o 21º Aulão do ENEM será sucesso garantido. “Os eventos que realizamos em parceria com instituições privadas, sempre foram garantia de sucesso absoluto, esperamos que o Teatro Dom Bosco fique lotado de jovens de escolas públicas e privadas no feriado de 7 de Setembro”, afirmou Maicon.

As inscrições poderão ser realizadas no dia do evento na entrada do Teatro Dom Bosco a partir das 13h ou antecipadamente na sede da Subsecretaria de Políticas para a Juventude localizado na rua 15 de Novembro 53. A entrada pede 1kg alimento não perecível.

Deixe seu Comentário

Leia Também